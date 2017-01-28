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حركة أمل تنعي الشيخ أسد عاصي: كرس حياته في الدفاع عن العيش المشترك

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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حركة أمل تنعي الشيخ أسد عاصي: كرس حياته في الدفاع عن العيش المشترك

صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره وببالغ الأسى والحزن تتقدم حركة أمل من الشعب اللبناني والطائفة العلوية الكريمة بأحر التعازي واصدقها بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي الذي وافته المنية اليوم ، وهو الشيخ المؤمن الذي كرس حياته في الدفاع عن العيش المشترك، وعلاقة الطائفة العلوية بمختلف المكونات اللبنانية .
وتميز بمكارم الأخلاق، ومحاسن الفعال وتحلّى بالشجاعة والجرأة والإقدام والإيمان بالدفاع عن الحق والإصرار على العيش المشترك والسعي من أجل الوحدة ورص الصف.

نسأل العلي القدير ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأن يلهم أهله وذويه ومحبّيه وعارفيه الصّبر والسلوان.

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المصدر : NBN

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