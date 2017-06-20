حركة أمل في فرنسا تقيم إفطارها السنوي بحضور شخصيات سياسية ودينية وابناء الجالية

أحيت حركة أمل فرنسا حفل إفطارها السنوي بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا الأستاذ غدي الخوري وأعضاء السلك الدبلوماسي، سفير لبنان لدى الأونيسكو د. خليل كرم برفقة القنصل الأستاذ هشام شعيب، ممثلي الفعاليات الروحية والدينية، ممثلي الأحزاب اللبنانية، رؤساء عدد من الجمعيات اللبنانية، وممثلين عن المجتمع المدني وفي مقدمتها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وكذلك أعضاء لجنة الحركة.

ألقى الأستاذ غدي الخوري كلمة أثنى فيها على الجهود التي تقوم بها حركة أمل في فرنسا بشخص مسؤولها من خلال التواصل المستمر والفعال مع كافة أبناء الجالية وذلك عبر ديناميكية مدروسة ونشاط فعال.

وكانت كلمة لمسؤول حركة أمل في فرنسا د.حسن عبيد أكد فيها على مد يد الحركة لكل الشرفاء في الوطن بناءً على تعاليم الإمام الصدر وعملاً بوصية الشهيد بلال فحص.

وبعد أن تطرق الى الإنتخابات الفرنسية الأخيرة، أكد عبيد على ضرورة إيلاء الإهتمام بالطلاب، وبالشباب وشدد على أهمية خلق شبكة تواصل مهنية دون إغفال الشق الثقافي اللبناني الذي يمثل حجر الزاوية في حفظ الهوية اللبنانية ومن هنا أثنى على الجهود المبذولة لتوحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

أما في الشأن اللبناني، فقد هنأ عبيد اللبنانيين بإنتاج القانون الإنتخابي الذي يعتبر الممر الرئيسي نحو الديمقراطية الضرورية لحرية الإنسان وتطوره.

واعتبر أن هذا الإنجاز هو ربح للوطن كل الوطن.

وطالب الدولة اللبنانية إيلاء الإهتمام الكامل بإنماء المناطق المحرومة وكذلك فرض هيبة الدولة وتوطيد ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية.

وفِي النهاية توجه بالشكر الى الحضور لإهتمامهم بالنشاطات الحركية وكذلك شكر كل من ساهم بانجاح هذا الإفطار.

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المصدر : NBN