حركة امل وبلدية بنت جبيل افتتحا جادة الشهيد مصطفى شمران

لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الدكتور مصطفى شمران ، قامت حركة أمل ( المنطقة السابعة – إقليم جبل عامل) وبمشاركة بلديات المنطقة ، بنت جبيل- صفدالبطيخ – برعشيت – الجميجمة – بيت ياحون- يارون- مارون- حانين – الطيري – كونين – عيترون و جمعية سنابل الجنوب – مدرار بوضع أكاليل من الورد على النصب التذكاري للشهيد شمران في مدينة بنت جبيل – تلة شلعبون ، كما وقامت بلدية بنت جبيل بافتتاح جادة الشهيد القائد مصطفى شمران المنفذة مؤخرا ً من قبل البلدية و ذلك بحضور عضو قيادة اقليم جبل عامل في حركة امل الحاج كمال زين الدين ، رئيس بلدية بنت الحاج عفيف بزي ، المسؤول التنظيمي في المنطقة السابعة الاستاذ سليم واعضاء من قيادة المنطقة ، رؤوساء و ممثلين بلديات المنطقة ، مخاتير وفعاليات اجتماعية.

بعد وضع اكاليل الورود على النصب التذكاري للشهيد كعربون تضحية و تقدير ، ألقى المسؤول التربوي في المنطقة السابعة الدكتور ابراهيم علي كلمة حركة أمل و الذي توقف فيها عند التاريخ الجهادي للقائد الدكتور مصطفى شمران قائلاً : “ونحن اليوم حينما نقف تكريما لهذا القائد العظيم إنما نعيد شحن نفوسنا وعقولنا بشيءٍ من فكره وثقافته ولنُعيد التأكيد على أننا أهل خطٍ ومبدإٍ لا يمكنهم إضاعة بوصلة جهادهم . بعدها القى رئيس بلدية بنت جبيل الحاج عفيف بزي كلمة متوقفا عند معاني الشهادة و مؤكداً على أن تسمية هذه الجادة باسم جادة الشهيد الدكتور مصطفى شمران إنما هو عربون وفاء لهذا القائد الكبير الذي ترك بصمة جهاد خالد في هذه المنطقة.

ومن ثم تم رفع الستار عن الصخرة التي تحمل اسم جادة الشهيد مصطفى شمران ، و تم تقديم درع تكريمي باسم قيادة المنطقة السابعة في حركة امل الى الحاج عفيف بزي .

print

المصدر : NBN