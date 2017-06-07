حركة حماس تدين الهجوم الإرهابي في إيران وتعتبر تصريحات الجبير المعادية للمقاومة الفلسطينية مجاملة للصهاينة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الهجوم “الإرهابي” الذي وقع في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء واستهدف ممثلين برلمانيين ورموز إيرانية.

وقالت الحركة في بيان صحفي: إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار والهدوء شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وأن تتوحد الجهود من أجل مواجهة عدو الأمة المركزي ممثلاً في الكيان الإسرائيلي.

ودعت الحركة الله العلي القدير في شهر رمضان الفضيل أن يحقن دماء أمتنا وشعوبها وأن يوحد كلمتها.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم حركة “حماس” سامي أبو زهري أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المعادية للمقاومة الفلسطينية هي مجاملة للصهاينة وتحريض على الشعب الفلسطيني وتنازل عن ثالث الحرمين الشريفين.

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المصدر : NBN