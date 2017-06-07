حزب الله: الجريمة المزدوجة في طهران هي محاولة للتأثير على موقع ايران كقلعة متينة في مواجهة الاستكبار والإرهاب

دان حزب الله الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها أيدي الشر في العاصمة الإيرانية طهران والتي استهدفت مبنى مجلس الشورى الإسلامي ومحيط مرقد الإمام الخميني (قدس سره)، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء.

وقال في بيان “إن هذه الجريمة المزدوجة هي محاولة للمس بأمن واستقرار الجمهورية الإسلامية، والتأثير على قرارها الثابت بالوقوف إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة، وعلى موقعها كقلعة متينة في مواجهة الهيمنة والاستكبار والإرهاب”.

وأضاف “إن ما يقوم به الإرهابيون من جرائم في منطقتنا والعالم هو نتاج مخطط تدميري دولي تقدم له الدعم والحماية والمساندة قيادات إقليمية معروفة، كما أن القوى التي تقف وراء العصابة التي نفذت هذا العمل الإرهابي العسكري معروفة ومحددة وليست خفية على كل العاقلين والواعين. ومن الواضح أن جرائم اليوم في طهران هي ترجمة عملية متوقعة للتصعيد الإقليمي والدولي الذي حصل أخيراً في منطقتنا”.

وختم البيان “إن حزب الله، إذ يتقدم بأحر التعازي من سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي (حفظه الله) ومن قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية، ومن ذوي الشهداء الأبرار، فإنه يتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

print

المصدر : NBN