حزب الله للرئيس بري: “أبو مصطفى” أوّل الخطوط الحمر وآخرها

أفادت صحيفة “الجمهورية” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلف نائبه الشيخ نعيم قاسم نقل رسالة تطمين من حزب الله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مفادها أنّ “ابو مصطفى أوّل خطوطه الحمر وآخرها” وأن ليس قبله أحد ولا بعده أحد وأنّ مَن يحلم في لبنان بإخراج الرئيس بري من المعادلة أو إضعافه فهو واهم وأنّ الحزب سيتصدّى له بقوة.

واكدت مصادر يُعتَد بها في الحزب أنّ السيد نصرالله كان جدّياً في التحذير من أنّ عدم حلّ أزمة القانون الانتخابي العتيد سـيأخذ البلد الى خطر الانهيار، وهو لم يطلقه من باب التهويل.

وكشفت هذه المصادر أنّ قيادة الحزب وضعت فعلياً أكثر من سيناريو أو “خطة عمل” لمواجهة النتائج السياسية التي ستنتج عن عدم التوافق على قانون الانتخاب، وعلى رأسها حالة الفراغ في مجلس النواب.

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المصدر : NBN