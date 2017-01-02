حزب الله نعى كبوجي: فلسطين والأمة العربية فقدا مناضلاً كبيراً

نعى “حزب الله”، في بيان له، المطران هيلاريون كبوجي “الذي أفنى حياته في سبيل حرية فلسطين وشعبها”.

وأشار إلى أن “فلسطين والأمة العربية فقدا مناضلاً كبيراً، وقف مع الشعب الفلسطيني وقاتل في سبيل حقوقه المشروعة على مدى عقود”، لافتاً إلى أن “كبوجي اجتمع مع كل الأحرار والمناضلين في أمتنا على هدف تحرير المقدسات وإزالة الاحتلال الصهيوني الغاصب عنها، وعمل من أجل توحيد طاقات أمتنا في سبيل هذا الهدف الكبير، وكان حاضراً في كل درب مقاوم، في لبنان وفلسطين وفي كل مكان آخر من عالمنا”.

وتقدم الحزب من “عائلة المطران المناضل، ومن الشعب الفلسطيني المقاوم، ومن أبناء أمتنا جميعاً بأحر التعازي بخسارتها المتمثلة برحيل هذا الرجل المدافع عن حقوق أمتنا وثوابتها، والذي لم تقهره الصعاب حتى قضى عن عمر يزيد عن التسعين عاماً، ليدخل اسمه في سجل الخالدين”.

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المصدر : NBN