حزب الله يهنئ الجيش اللبناني على العملية الناجحة في جرود عرسال: تتكامل مع عمليات المقاومين على الحدود الشرقية

أصدر حزب الله البيان التالي:

يتقدم حزب الله بالتهنئة إلى الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وجنوداً، على العملية الناجحة التي نفذها أبطاله صباح اليوم في منطقة جرود عرسال، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين المتسترين باللاجئين السوريين في تلك المنطقة، ويعبر عن تضامنه مع الجنود الجرحى في هذه العملية راجياً الله أن يهبهم الشفاء العاجل.

إن العملية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية للتعامل مع التهديد الإرهابي والقضاء على المجموعات الإرهابية المتغلغلة في العديد من الأماكن، كما تتكامل هذه العملية مع عمليات المقاومين على الحدود الشرقية لمنع الإرهابيين المسلحين من التغلغل في الأراضي اللبنانية وطردهم منها.

إن المطلوب اليوم هو توحيد الجهود وتنسيقها أكثر فأكثر لسدّ كل الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الإرهابيون، ولحماية لبنان وأهله من الأخطار الكبيرة التي تستهدفه.

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المصدر : NBN