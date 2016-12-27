حشد من النيجيريين يعدم انتحارية قبل أن تفجر نفسها

قام حشد من النيجيريين بتمزيق فتاة انتحارية حتى الموت في مدينة مايدوجوري وذلك بعد فشلها في تفجير حزام ناسف كانت تحمله.

أفادت صحيفة The Daily Mail أن الإرهابية قدمت إلى سوق شعبي لبيع المواشي مع رفيقة لها. وقامت الثانية بتفجير حزام ناسف كانت تحمله ولكنه أسفر عن مقتلها فقط. وخلال ذلك لاحظ المتواجدون في السوق أن الفتاة الأخرى تحاول عبثا تفجير حزامها أيضا فقاموا بطرحها على الأرض وقتلها ولم يبق أمام الشرطة التي حضرت لاحقا إلا نزع الحزام الناسف عن جثتها.

ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن سلطات البلاد تعتقد أن الفتاتين تنتميان إلى مقاطعة غرب إفريقيا في الدولة الإسلامية” المعروفة سابقا باسم “بوكو حرام”.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت السلطات النيجيرية عن سيطرتها على المعقل الأخير للإرهابيين معسكر “نول” في غابة سامبيسا وتم ذلك نتيجة هجوم شامل نفذه الجيش الوطني.

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المصدر : روسيا اليوم