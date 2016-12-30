حقائق علمية اكتشفها العالم في 2016

في كل عام هناك اكتشافات جديد يتوصل إليها الباحثون والعلماء، وعام 2016م مثله مثل الأعوام التي سبقته كان شاهدًا على حقائق علمية تم اكتشافها لأول مرة، وهذه بعضها.

تم اكتشاف موجات حقيقية، والتي قد تنبأ بها أينشتاين قبل أكثر من 100 عام.

هذه أحد أغرب اكتشافات عام 2016، وهي اكتشاف أن حيوان الكسلان عندما يقوم بإخراج فضلاته يشارف على الموت من شدة الألم.

اكتشف العلماء بأنهم قادرين على مساعدة الشخص للعيش بدون قلبه، ويمكنه أن يواصل حياته باستخدام جهاز خارجي لفترة تصل لسنة.

في 2016م توصل العلماء أيضًا أنه من الممكن عيش حياة طبيعية بدون 90% من كتلة الدماغ.

لأول مرة في التاريخ تمكن العلماء من تسحيل صوت قادم من أعمق نقطة على سطح الأرض وهو خندق ماريانا، ويعتقد أن الصوت ناتج عن حيتان دون أي تأكيد.

توصل العلماء في ألمانيا إلى اختراع آلة للدمج النووي والتي يتوقع أن تكون مصدر رئيسي للطاقة الصديقة للبيئة.

تم الإعلان عن اكتشاف كوكب يدعى “بروكسيما بي” وهو كوكب يشبه الأرض، ويقع على مسافة 4.2 سنة ضوئية عن الأرض.

أثبتت بعض الدراسات لعام 2016، أن ليوناردو دا فينشي كان على دراية وفهم لعبض قوانين الاحتكاك الفيزيائية، وذلك عن طريق تحليل بعض خربشاته التي تعود لأكثر من 500 عام.

خلال عام 2016 تم الكشف عن مرض جديد أشبه بالوباء، وهو المرض الذي يسببه فايروس زيكا، كما اكتشف العلماء بأن الفايروس قادر على الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي.

يمتلك الغراب قدرة مميزة لتحديد مكانه ولتوجيه نفسه، وقد ذكر موقع Science Alert بأنه ولأول مرة تم تمت معرفة حجم وتفاصيل أذن هذا الكائن كانت في 2016.

تم الكشف في عام 2016 عن أكبر رقم أولي وهو (274,207,281 ناقص 1)، والذي يمتد طوله ل 22 مليون خانة.

قطب شمالي

في 2016 تم الكشف عن أن القطب الشمالي يتحرك ببطء شديد باتجاه بريطانيا.

مع انتهاء 2016 تم الكشف عن أن كمية الثلج التي ذابت في الأرض هذا العام كافية لتغطية مساحة الهند كاملة.

لأول مرة تمكن خبراء من قسم جوجل DeepMind في بريطانيا من هزيمة بطل العالم في أحد ألعاب الطاولة الصينية عن طريق تطوير برمجيات تقوم على الذكاء الصناعي.

لأول مرة توصل الباحثون إلى أن الماء تمتلك شكلين سائلين وليس شكل واحد.

عام 2016 كان شاهدًا أيضًا على اكتشاف أن بعض الديناصورات كانت تمتلك ريشًا على جلدها.

تم اكتشاف وجود حقل من غاز الهيليوم يحتوي على 1.5 مليار متر مكعب من الغاز في تنزانيا.

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المصدر : NBN