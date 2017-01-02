حقائق مذهلة عن برج ساعة مكة… ماذا تخفي قمته؟

منذ انشائه شد برج الساعة في مكة الأنظار اليه، نظرا لجماله المعماري الجذاب وساعته الضخمة اضافة الى ارتفاعه الشاهق..لكن لماذا كثر الحديث عليه مؤخرا؟!

هناك شيء مختلف جذب الانتباه لهذا المعلم الشهير، فقد تداول مغردون على الشبكات الاجتماعية صورا تظهر بضعة أشخاص يؤدون الصلاة في مكان لا يتسع سوى لـ 6 أو 7 أشخاص، بحسب صحيفة “هافينغتون بوست” الألمانية.

ثم اتضح أخيرا بأن هذا المصلى الصغير يقع على ارتفاع تجاوز 600 متر فوق سطح الأرض، وعلى بعد 500 متر من الكعبة المشرفة في هلال برج الساعة الشهير في مكة المكرمة والتي تعد الساعة الأكبر في العالم.

يعتبر هذا المصلى الأعلى على وجه الأرض، حيث يقبع على ارتفاع 600 متر كما يبعد عن الكعبة 500 متر فقط.

يقع المصلى تحديدا في أعلى البرج وسط هلال الساعة، وداخل حرف الألف الموجود في كلمة “الله أكبر” ويبلغ قطر هذا الحرف 23 مترا، وبه يقع المصلى الذي يعد كذلك الأقرب في العالم من الكعبة المشرفة التي يتجه لها أكثر من مليار مسلم حول العالم لأداء الصلاة

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المصدر : "هافينغتون بوست"