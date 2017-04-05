حقوق واسعة لجمارك الولايات المتحدة للبحث في هاتفك الذكي!

إذا كنت تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة فعليك أن تعرف أن موظفي الجمارك لديهم حقوق واسعة للبحث في هاتفك الذكي، وجهاز الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ورفض قول كلمة المرور الخاصة بأجهزتك قد يؤدي الوكلاء لاحتجازك إلى أجل غير مسمى، ومصادرة الأجهزة الخاصة بك وترحيلك.

لكن هناك أصوات جديدة داخل مجلس النواب الأمريكي تريد تغيير هذا الأمر، إذ قدم أمس اثنان من النواب مشاريع قوانين تتطلب من الجمارك وقوات حماية الحدود الحصول على مذكرة تفتيش بناء على معيار قانوني يسمى “السبب المحتمل”.

وينطبق هذا التقييد فقط على “الأشخاص الأمريكيين”، سواء المواطنين أو المهاجرين الذين يقيمون بصفة دائمة وغيرهم ممن يعيشون بصورة قانونية في الولايات المتحدة، فالآن الوكالات لا تحتاج إلى أي مذكرات تفتيش للبحث داخل الأجهزة حتى لو كانوا لا يشكون في شيء.

ووفقا لموقع cnet الأمريكي، فقال السيناتور “راند بول” إن الأميركيين لا ينبغي أن يطلب منهم تسليم حقوقهم أو خصوصيتهم على الحدود وأن مشروع القانون سيضع حدا لممارسات الحكومة التدخلية”.

وجدير بالذكر أن شبكة “إن بي سي نيوز” أفادت في مارس الماضي أن عمليات البحث داخل الهواتف على الحدود قفزت من أقل من 5000 في عام 2015 إلى 25.000 في عام 2016، وفي فبراير وحده قام وكلاء الجمارك بتفتيش 5000 هاتف، وفقا للتقرير.

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المصدر : وكالات