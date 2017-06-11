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حقيقة مقتل البغدادي بغارة للطيران السوري أمس السبت على مدينة الرقة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, عربي, يحدث الان
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حقيقة مقتل البغدادي بغارة للطيران السوري أمس السبت على مدينة الرقة

وردت أنباء تفيد بمقتل زعيم تنظيم “داعش الإرهابي” أبو بكر البغدادي بغارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري أمس السبت على مدينة الرقة.
وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، في تقريرها اليوم الأحد 11 يوينو/حزيران، إن “زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل السبت بغارة جوية في سوريا، وفقاً لتقارير لم يتم التحقق منها في وسائل الإعلام الحكومية السورية”.
وأوضحت الصحيفة، أن مزاعم وإدعاءات انتشرت في الأوساط المحلية بأن البغدادي زعيم “داعش” قتل في غارة جوية أمس، مضيفة أن وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي نشرت صوراً أظهرت الدمار الواسع الذي خلفته قذائف وانفجارات ضخمة هزت معقله في الرقة.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التلفزيون السوري نقل خبرا مفاده مقتل “البغدادي” في غارة جوية، ولم يصدر أي تأكيد رسمي سوري.

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المصدر : NBN

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