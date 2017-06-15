حمادة: قانون الانتخاب الجديد معقد وهو نتاج الممكن

تفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مراكز الامتحانات في مدينة صيدا برفقة النائب بهية الحريري حيث اطلع على سير امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية البكالوريا.

وفي تصريح له اكد حمادة ان “قانون الانتخاب الجديد هو قانون معقد وهو نتاج الممكن بجو صعب جدا ولكن هذه الحكومة أدت لإنجاز قانون انتخاب ولانجاز موازنة تؤمن ظروف العيش الكريم وتعتبر أنها قطعت شوط على طريق هذه الإنجازات وكل واحد منا سجل ملاحظاته من فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس ولم يبصم أحد وهو مرتاح لكل النقاط”، لافتاً إلى أن “هذه النقاط جاءت نتيجة توافق ولم اقول صراع بل سجال وتقييم لما هي مكاسب، إدخال النسبية وما سمي بالضوابط وكان همنا ما نروح أكثر وأكثر على طريقة التطييف والتمذهب في لبنان وبالعكس نرجع لما نص عليه اتفاق الطائف ونرجع نسلك طريق إلغاء الطائفية ولو تدريجيا كل ذلك يمكن ما انجزناه هذه المرة ولكن ما راح نضحي بكل أهدافنا الوطنية”.

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المصدر : وكالات