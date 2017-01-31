حمادة من السراي: لحصر البحث في قانون الانتخاب بإتفاق الطائف

أكد وزير التربية مروان حمادة في تصريح له عقب زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد من كتلة “اللقاء الديمقراطي” أن “لقائنا مع الحريري كان كالعادة لقاءا ممتازا ساده التأكيد على حصر كل البحث السابق والحالي والمقبل بمرجعية اتفاق الطائف لذلك لم نتوقف كثيرا عند التقنيات بل عند الاطار العام لقانون الانتخاب وغيره”.

وأوضح حمادة “أننا مع قانون انتخابي يحمي حقوق الجميع”، لافتا الى أننا مع حقوق المسيحيين كاملة لكن نحن لسنا “حبتين”، واتفاق الطائف يقول بإنشاء هيئة وطنية لبحث الغاء الطائفية وانشاء مجلس الشيوخ”.

وأشار الى أن “هذا الإتفاق الذي لم يحدد النسبية كأساس لقانون انتخابي تدث عن النسبية بين المذاهب والمناطق ونحن منفتحون ومستمرون بالبحث عن قانون يرتاح له الجميع ولن نكون نحن من الفئة الملغاة فنحن عندما نأتي عند الحريري نأتي الى أنفسنا وكانت جولتنا ممتازة وهذا الكلام سيصل لجميع المرجعيات الوازنة في البلد”.

وشدد حمادة على “اننا لم ندخل بأي سجال خصوصا مع رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر” هو الذي بدأ الحديث بتوتر عن النزول الى الشارع وفرض قوانين انتخابية معينة.

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المصدر : الوكالة الوطنية