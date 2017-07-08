حمادة: نسبة النجاح بعلوم الحياة 81.4% العلوم العامة 90% اجتماع اقتصاد 73% والآداب 77%

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مؤتمر صحفي صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة، مقدماً التهاني للناجحين، والتشجيع لمن لم يحالفه الحظ، مشيراً الى اننا “سنكون معاً على موعد مع امتحانات الشهادة المتوسطة في 27 تموز والثانوية العامة في 3 آب”.

ولفت حمادة الى ان “نسبة النجاح بعلوم الحياة بلغت 81.04 بالمئة، العلوم العامة 90.55 بالمئة، الاجتماع والاقتصاد 73 بالمئة، والاداب والانسانيات 77 بالمئة”، مؤكداً أنها “نتائج طبيعية في العموم وتدحض اي ادعاء ان هناك اخطاء او مقاربة خاطئة بالمناهج او بالبرامج”، شاكراً “اللجان الفاحصة وتلك التي وضعت الاسئلة، ومدير عام التربية فادي يرق، ومسؤولي الوزارة، والهيئات النقابية واتحادات المدارس”، موضحاً ان “النتائج أتت متفاوتة بين المناطق انما تصدرت النبطية أعلى نسبة نجاح”.

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المصدر : وكالات