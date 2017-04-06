حماية المستهلك في أستراليا تقاضي “أبل” بسبب ثغرة

سبق واعتذرت أبل العام الماضي عن ثغرة Error 53 التي كانت تتسبب في تعطل زر الهاتف الرئيسي إذا تم إصلاحه في مكان خارج أبل، لكن المشكلة لا تزال قائمة، إذ قاضت الوكالة العليا للاستهلاك في أستراليا الشركة الأمريكية لادعائها رفض إصلاح الأجهزة المعيبة إذا كان قد تم إصلاحها من قبل طرف ثالث غير مصرح به، حتى لو كان الإصلاح لشيء لا علاقة له بالثغرة، مثل كسر الشاشة.

وأعلنت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أنها بدأت اتخاذ إجراءات في المحكمة الفدرالية ضد شركة أبل لأمور متعلقة بحقوق المستهلك، وكانت أبل قد صرحت لموقع “ماشابل” أن الأمر تم التغلب عليه بشكل كامل، كما اعتذرت عن أي إزعاج تسبب للمستخدمين.

لكن هذا الأمر لم يرضِ الجهات الأسترالية المتخصصة في حقوق المستهلك، ويرون أن الشركة عليها التعامل مع العيوب التي تحدث داخل هواتفها بشكل أكثر مراعاة لحقوق المستخدمين، وليس فقط ما يتوافق مع الشركة وسياستها، ولم تعلق أبل حتى الآن عن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضدا داخل أستراليا.

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المصدر : وكالات