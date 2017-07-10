حمدان: الجيش اللبناني وطني بامتياز ويمتلك عقيدة قتالية وطنية

أشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان إلى انه “نحن في الظروف الصعبة نحتاج للمواقف الصادقة ومن دون مراوغة والكذب. لاننا في هذا البلد نعيش في ظروف معقدة للغايةوهناك محاولات كثيرة لطمس الحقيقة. نعم هناك انصاف من المواقف بإتجاة المقاومة وهناك انصاف من المواقف بإتجاة الجيش اللبناني .هنامك ايضا تجزئة بالمواقف وتطبيع بالمواقف اتجاه قضايا الناس المعيشية وقضايا الناس الخدماتية”.

ولفت في احتفال تأبيني في بلدة بيت ليف إلى انه “سمعتم كثيرا من الانتقادات عن العملية الجريئة التي اتخذها الجيش اللبناني على اللذين يتسترون هنا وهناك في المخيمات. نعم هناك بعض الناس يردون ان يكونوا مع الجيش ولكن هم يكونوا له معم بمناسبة او غير مناسبة نعتبر هذا المواقف الا وطنبة ردت فعل على حدث فعله الجيش انما هذه المواقف مأجورة سلفاً وهي محاكة لمن التزم معهم في مواقف داخل لبنان كي لا يتقدم الجيش كي لا تتقدم المقاومة ولا تتحقق الوحدة الوطنية”. وأضاف “نحنا في حركة امل أكدنا ونؤكد من جديد ونصرعليه ان الجيش وطني بامتياز يمتلك عقيدة فدائية ووطنية قدمت الشهداء في وجة الارهابيين وقدم الشهداء في مواجهة العدو الصهيوني وهذا الجيش يقوم بواحبة على اكمل وجة. وبالتالي اي انتقاد هز عبارة عن سقطة سياسية لهؤلاء”.