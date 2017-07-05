حمدان: عدم اقرار السلسلة يهدد الاستقرار الاقتصادي ويحول البلد الى يونان ثانية

أقامت حركة أمل وأهالي بلدة السكسكية احتفالا حاشدا في النادي الحسيني بمناسبة اسبوع المرحومين هيثم على أحمد أحد رواد كشافة الرسالة الاسلامية والمرحومة الحاجة خيرية كحلون والمرحوم الحاج علي درويش حرقوص، حيث تحدث عضو هيئة الرئاسة الدكتور الحاج خليل حمدان الذي أسهب في الحديث عن عطاء المتوفين ومسيرة القائد الكشفي هيثم علي أحمد.

وقال حمدان: “نحن اليوم نعيش في أجواء يوم شهيد حركة أمل الذي حدد في الخامس من تموز حيث كان انفجار عين البنية عام 1975 واعلان الامام الصدر عن ولادة أفواج المقاومة اللبنانية أمل حيث كان الاعداد والتدريب بطريقة سرية ولكن هذا الانفجار حال دون الابقاء على العمل سري لأن هناك أكثر من 25 شهيدا وأكثر منهم من الجرحى وكانت الدورات التدريبية لاعداد هذه الأفواج للتصدى للعدو الصهيوني وهنا لا بد من القول أن خيار الامام الصدر كان خيار المقاومة في ظل ظروف صعبة ومعقدة، هذا الخيار استمر وكانت قافلة الشهداء التي أرغمت اسرائيل على الخروج من هذه الأرض وهي تجرجر أذيال الهزيمة”.

وتابع :”ان هذه التضحيات طوال سنوات طويلة كونت مجتمع المقاومة ومن يسأل عن سلامة التمثيل لمجتمع المقاومة داخل المجلس النيابي وشرعية هذا التمثيل نقول أن هذه التضحيات ومواقف الناس في الظروف الصعبة هي التي أكدت حقيقة هذا التمثيل ولذلك نقول لمن يحاول التشكيك أو يعمل على اضعاف نهج المقاومة انما يتصرفون بعيدا عن المنطق والعقل ولذلك فإن المسيرة مستمرة من الامام الصدر الى الرئيس نبيه بري حيث تتجسد آمال وطموحات الناس ومجتمع المقاومة مع جميع قوى المقاومة”.

وعن الوضع الداخلي، أكد حمدان “على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب”، مؤيدا دعوة الاتحاد العمالي العام لتكون جلسة مجلس النواب علنية لإسقاط كل الأقنعة التي تتحدث مع العمال والاساتذة والموظفين بلغة المؤيد ومع الهيئات الاقتصادية بلغة المعارض، نعم يجب أن تسقط الأقنعة بوضع حد لسياسة الخداع التي يمارسها البعض”.

وقال :”ان دعوة الرئيس نبيه بري لإقرار سلسلة الرتب والرواتب نابعة من حرص حركة أمل على اعطاء الحقوق لأصحابها وهي مطالب مزمنة وهذا حق لأصحاب السلسلة وبالتالي فإن عدم اقرارها يعرض البلد الى الكثير من حالات الاعتراض التي تهدد الاستقرار وهناك من يهول بأن لبنان يتحول الى يونان ثانية على صعيد التدهور الاقتصادي، ولكن الحقيقة أن التدهور يكمن في الفساد وعدم الوضوح في إطار التلزيمات والتعهدات والصفقات وهذا ما نراه ونسمعه في الاعلام حتى على لسان المسؤولين الرسميين الذين يتحدثون عن حالة التسيب وعدم القدرة على ضبط هذا الوضع الشاذ”.

وعن اللاجئين السوريين، قال : “نحن مع عودة اللاجئين السوريين وهذا يتطلب تنسيق مع الجمهورية العربية السورية وهذا أمر طبيعي فيما يبادر بعض المسؤولين الى رفض أي حوار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء سياسي أو تغابن نتيجة لإملاءات خارجية تفرض سلوكا غير وطني وإلا فما معنى أنهم لا يمانعون التواصل مع سوريا بالسر ويرفضون ذلك في العلن”.

وتقدم حمدان أخيرا بالتعازي لذوي المرحومين باسم الرئيس نبيه بري وحركة أمل وكشافة الرسالة الاسلامية.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام