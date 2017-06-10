حمدان: مع قانون انتخابي عادل ولسنا مع اي قانون يعيد لبنان للاقبية الطائفية والمذهبية

تكريماً لعوائل شهداء وجرحى حركة امل في المنطقة الخامسة في اقليم الحنوب اقامت حركة امل في مجمع الملاك السياحي في انصارية مأدبة افطار تكريمية حضرها عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور خليل حمدان، مسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي في الحركة الدكتورة رباب عون، وفد من قيادة اقليم الجنوب في الحركة، المسؤول التنظيمي للمنطقة الخامسة وأعضاء المنطقة، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني الحاج علي مطر وعائلات الشهداء والجرحى المكرمين.

كلمة حركة امل في اﻻفطار القاها عضو هيئة الرئاسة في حركة امل ، توجه في مستهلها بالتحية للشهداء والجرحى مؤكداً أن تضحياتهم صنعت مجد وفخر هذه اﻻمة و هذا الوطن.

وتطرق حمدان في كلمته للوضع السياسي قائلا “امام التداعيات الكبيرة علينا التقاط اﻻنفاس نحن بحاجة الى التماسك الوطني وندعو الى نبذ الطائفية والى العمل المخلص من اجل تجنيب البلد ومؤسساته الفراغ والى اﻻسراع من اجل انتاج قانون انتخابي عصري وعادل قائم على النسبية”.

واستغرب حمدان اداء بعض اﻻطراف قائلا “ﻻيجوز ربط مصير البلد بمصير شخص فتاريخ لبنان ﻻ يبدا مع شخص كما يعتقد هذا البعض اليوم ، تاريخ معمد بتضحيات جميع اللبنانيين”.

واضاف “ان النفخ في بوق المذهبية والطائفية هو اغراق للبلد في الفوضى وويﻻته تصيب الجميع من دون استثناء .

واعتبر حمدان ان السلوك الطائفي والمذهبي ومطالب البعض في اﻻونة اﻻخيرة يراد من خلالها تأبيد الطائفية والمذهبية بنص دستوري .

وختم حمدان كلمته بالقول “نريد انتخابات نيابية لكن ليس بأي ثمن فمن غير المقبول ان يتسول البعض المراكز والمقاعد بالتحريض الطائفي والمذهبي . نعم نحن مع قانون انتخابي عادل ولسنا مع اي قانون يعيد لبنان لﻻقبية الطائفية والمذهبية نحن مع قانون انتخابي ينتصر فيه لبنان ووحدته وسلمه اﻻهلي وليس قانون تنتصر فيه الطائفية والمذهبية”.

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المصدر : NBN