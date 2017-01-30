حمدان يحذر من أن يلجأ البعض لقانون الستين أو ما يعادله بحجة نفاذ الوقت

اعتبر عضو هيئة الرئاسة لحركة “أمل” خليل حمدان ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلب طالما نادت به الحركة على ضوء قانون انتخابي يؤمن عملية الاندماج الوطني ويعبر عن قناعة المواطنين اللبنانيين بايصال ممثليهم الى الندوة النيابية على أساس أن النائب يمثل الأمة وذلك لن يتم إذا تم استبعاد النسبية من أساس القانون الانتخابي.

وفي احتفال تابيني في بلدة زبدين – النبطية، أكد حمدان أن المجلس النيابي مؤسسة لها دور اساسي في انتاج السلطة عبر اليات محددة ولذلك فإن استمرار المرفق العام شرط اساسي يفرضه الدستور والقانون وروح الشرائع تؤكد على ذلك خاصة ان لم يكن بديل عن تسيير هذا الموقع الذي يشغله المجلس النيابي حيث لا بدائل تنوب عنه، ومن هنا الجميع معني بالوصول الى قانون انتخابي عادل يصلح ليعبر عن الأجيال القادمة ومصالحها وان المسارعة في دفن قانون الستين ضرورة اذ ان التحدي كيف يكون لدينا برلماناً يعمل للأجيال القادمة ولنهاية القرن الحالي فهل يعقل أن يقودنا البعض لنعيش في ماضي الستين.

وحذر حمدان من أن يلجأ البعض الى قانون الستين أو ما يعادله بحجة نفاذ الوقت وحلول المهل الملزمة، لافتا الى اننا في حركة أمل نرى أن النسبية لن تأتي بالمزيد من عديد ثوابها بل على العكس فأن النسبية قد تلزمنا بخسارة موقع أو أكثر ولكن نربح تحصين الوضع الداخلي ورسم خريطة طريق.

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المصدر : NBN