حميميم: رصد 30 حالة قصف في محافظات سورية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة “حميميم” السورية في ريف اللاذقية أنه “تم رصد 30 قصفا من جانب المسلحين في محافظة دمشق وحلب ودرعا وحماة واللاذقية خلال الساعات الـ24 الماضية.”، موضحا أن “20 من حالات القصف في محافظة دمشق و7 في حلب وقصف واحد في كل من درعا وحماة واللاذقية”.

وأشار المركز في بيان إلى أنه “لم يتم توقيع اتفاقات مع ممثلي بلدات سورية، خلال الساعات الـ24 الماضية، بشأن الانضمام إلى نظام وقف العمليات القتالية، ليبقى بذلك عدد المدن والبلدات التي انضمت إلى عملية المصالحة حتى الآن 1077″، مؤكدا أن “المفاوضات تتواصل مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في معضمية الشيح بمحافظة دمشق وحمص وحلب وحماة والقنيطرة، بشأن الانضمام إلى الهدنة”.

ولفت الى أن “عدد الجماعات التي انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية بقى دون تغيير، وهو 94 جماعة حتى الآن”، مؤكدا أن “القوات الجوية الروسية والسورية لم تستهدف التشكيلات المسلحة التي أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار في سوريا”.

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المصدر : روسيا اليوم