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خارجية روسيا: تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يستند لبيانات مشكوكة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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خارجية روسيا: تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يستند لبيانات مشكوكة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “تقرير البعثة الخاصة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قائم على بيانات مشكوكة”، مشيرة إلى اننا “انتبهنا الى ردة الفعل المتسرعة لمندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على التقرير النهائي للبعثة الخاصة حول الحادث في خان شيخون يوم 4 نيستم من العام الجاري”.

وفي بيان لها اسفت الخارجية الروسية لأنه “بعد القراءة الأولى للوثيقة المذكورة، نضطر للإشارة الى أن استنتاجاته لا تزال قائمة على بيانات مشكوك فيها الى حد كبير، تم الحصول عليها من المعارضة، والمنظمات سيئة الصيت مثل الخوذ البيضاء وليس في مكان الحادث، بل في دولة مجاورة”.

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المصدر : وكالات

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