خارجية روسيا: لافروف وجاويش أوغلو بحثا وقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مكالمة هاتفية تنفيذ نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية أن “الوزيران واصلا مناقشة مجموعة المسائل المرتبطة بتنفيذ بنود الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الحكومة السورية والمعارضة بوساطة موسكو وأنقرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا، وتركيا، وإيران”.

وأشات الى انه “تم التأكيد على أهمية التزام كافة مجموعات المعارضة بنظام وقف الأعمال القتالية، وإبدائها لنهج بناء في إطار التحضير للقاء المقبل في أستانا”.

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المصدر : NBN