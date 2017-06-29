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الخارجية السورية: ادعاءات أميركا حول وجود نوايا لشن هجوم كيميائي مضللة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الخارجية السورية: ادعاءات أميركا حول وجود نوايا لشن هجوم كيميائي مضللة

– الادعاءات الأميركية حول وجود نوايا لدى سورية لشن هجوم كيميائي مضللة وعارية من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات أو مبررات.

– سورية تؤكد أن هدف الادعاءات الاميركية هو تبرير عدوان جديد على سورية بذرائع واهية كما جرى في العدوان الاميركي على مطار الشعيرات والتستر على الاعتداءات التي يقوم بها “التحالف الدولي” غير المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة.

– سورية تدين التهديدات الأميركية وترفضها جملة وتفصيلا وتؤكد أن أي عدوان أميركي على جيشها وشعبها هو خدمة للتنظيمات الإرهابية ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

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المصدر : NBN

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