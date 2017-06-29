خارجية كازاخستان: المشاركون في أستانا بصدد الاتفاق على حدود وخرائط مناطق تخفيف التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن المشاركين في جولة مفاوضات أستانا، سيعملون على التوافق على حدود وخرائط مناطق تخفيف التصعيد في سوريا والوثائق التي تنظم نشاط قوات مراقبة تخفيف التصعيد وبنود عن مركز التنسيق”.

وأضاف البيان، أن “الأطراف يخططون لتحضير بيان مشترك عن إزالة الألغام في المواقع التاريخية في سوريا، المدرجة في قائمة الإرث الحضاري لليونسيكو”.

كما ذكرت الخارجية الكازاخستانية، أن الدول الضامنة تعتزم خلال لقاء أستانا المرتقب حول سوريا، يومي 4-5 تموز/يوليو القادم، استصدار وثيقة حول مجموعة عمل لتحرير المحتجزين/ الرهائن، والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين”.

وأضاف البيان في هذا الصدد: “وفقا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة، خلال اللقاء الدولي الخامس حول سوريا … سيستمر العمل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا…”. “قبيل اللقاء عالي المستوى، تعتزم الدول الضامنة عقد اجتماع للجنة العمل المشترك يوم 3 تموز/يوليو”.

هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.

ويعقد لقاء أستانا حول سوريا هو 4 و5 تموز/يوليو المقبل.

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المصدر : NBN