خارطة الدول التي زارها أوباما طيلة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه كرئيس للولايات المتحدة بـ 156 زيارة دولية.

وبالاعتماد على سجلات وزارة الخارجية وبيانات معهد بحوث النظم البيئية في المملكة المتحدة وجد الخبراء أن أوباما قطع أكثر من 500 ألف ميل على متن طائرة ” Air Force One” وهو ما يعادل تقريبا السفر حول العالم 23 مرة.

وكانت ألمانيا أكثر البلدان التي استقبلت الرئيس السابق باراك أوباما، حيث زارها 16 مرة منذ عام 2009.

وزار أوباما فرنسا 11 مرة وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث برصيد 6 زيارات ثم تأتي كل من المكسيك وأفغانستان بالمركز الرابع برصيد 5 زيارات.

وقام الخبراء في رسم الخرائط استنادا إلى البيانات التي تم احتسابها برسم خريطة تفاعلية للدول التي زارها أوباما خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، وتوضح هذه الخريطة مسار كل رحلة فضلا عن بيانات كل بلد وملخص عن محتوى الزيارة وتفاصيل عن الرحلة.

وبناء على جميع هذه البيانات فإن أوباما الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة هو ثالث أكثر الرؤساء سفرا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قام بيل كلينتون الذي يأتي في المركز الأول بـ 210 زيارات دولية طوال 8 سنوات من رئاسته للولايات المتحدة، ثم يليه جورج بوش الابن بـ 190 زيارة خلال رئاسته للبلاد ومن ثم والده جورج هربرت واكر بوش الذي أدى 77 زيارة خلال فترة رئاسته للبلاد، اما رونالد ريغان فقد أدى 60 زيارة دولية فقط.