خاص بالفيديو والصور ـ مخابرات الجيش اللبناني تعثر على صاروخ إسرائيلي في بحر صور

عثرت مخابرات الجيش اللبناني في صور على سلاح إسرائيلي الصنع أقرب الى الصاروخ الصغير في محلة الفنار على شاطئ صور البحري الغربي تحت المياه بأقل من متر عمقاً.

ويظهر في الفيديو الصور ان السلاح جديد العهد وليس قديماً على الاطلاق الا انه لم تعرف اي معلومات عن كيفية وصوله الى المنطقة او ماهية استعماله بإنتظار البيان الرسمي عن قيادة الجيش.

وتولت مخابرات الجيش اللبناني التحقيق فيما حضر فوج الهندسة لرفع السلاح من مكانه.

ومن جهته أشار مصدر أمني للـ NBN بأن الصاروخ الذي عثر عليه هو غلاف مذنب مضيء من مخلفات حرب تموز 2006.

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المصدر : NBN