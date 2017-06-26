خاميس رودريغيز يوافق على الانضمام لـ”الشياطين الحمر”!

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد قد وافق على الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وربط اسم خاميس رودريغيز كثيراً هذا الصيف بالرحيل عن ريال مدريد لعدم مشاركته مع المرينغي بشكلٍ مستمر رغم وعود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتواجده في التشكيلة الأساسية.

وذكر موقع “Diario gol” الإسباني أن خاميس رودريجيز وافق على الانتقال لصفوف اليونايتد، وأتفق مع الإدارة على المسائل المادية في إنتظار قرار ريال مدريد النهائي.

وأشار الموقع أن ميلان الإيطالي كان مهتماً بشدة في التعاقد مع رودريجيز من خلال استعارته لمدة موسم مع إمكانية ضمه في العام المقبل، ولكن اللاعب رفض مفضلاً الانتقال للشياطين الحمر.

وأضاف الموقع أن سعر انتقال رودريغيز لليونايتد لن يقل عن 60 مليون يورو، وهو قريب من المبلغ الذي يرغب فيه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

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المصدر : NBN