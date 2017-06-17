خباز تركي يصنع “رغيف رمضان” بطول 2.2 متر !

تمكّن التركي تونجاي أوزكان من صناعة «خبز رمضان» التقليدي، المعروف في تركيا باسم «بيدا»، بطول 2.2 متر، بولاية «موش» شرقي تركيا.

أوزكان، صاحب المخبز في قضاء «ملازكيرد»، قال لـ «الأناضول»: «إعداد الرغيف استغرق 4 ساعات، تلقيت خلالها المساعدة من عمال المخبز».

وأضاف «استقدمت الأداة التي تستخدم في تحريك الخبز داخل الفرن من إسطنبول بطول مترين. وعقبها قمنا بصناعة «بيدا» (نوع من الخبز التركي) بطول 2.2 م».

وأضاف: «قمنا بتوزيع الخبز للعاملين في الفرن وللجيران».

وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية هو لفت أنظار الأهالي إلى شهر رمضان الفضيل وأهميته.

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المصدر : الأناضول