خبر سار لمحبي الشوكولاته…

وجدت نتائج دراسة جديدة بأنّ الشوكولاتة تعزز الذاكرة وتساعد في الحفاظ على صحّة الدماغ.

ويقول الباحثون إنّ وجود مادة كيميائية في الشوكولاته إسمها “فلافانول” يمكن أن تحارب آثار الحرمان من النوم، وبالتالي قد تساعد الناس على التغلب على الأرق.

والملفت هو أن هذه الدراسة جاءت بعد سلسلة طويلة من الأبحاث للتأكيد على أن للشوكولاته فوائد ذات صلة على الذاكرة والنوم.

وتُساعد مركبات “فلافانول” الطبيعية على تعزيز وظيفة الدماغ وتتميّز بمجموعة من الآثار الواقية، كما إنها تتواجد بشكلٍ كبير في حبوب الكاكاو.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة لاكويلا- ايطاليا، أن الانتباه، سرعة عمل الدماغ، عمل الذاكرة، الطلاقة في الكلام لدى كبار السن، كلها يمكن تحسينها عن طريق تناول جرعة يومية من الفلافانول.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية لتناول الشوكولاته، فقد حذّر الباحثون أيضاً من الآثار الجانبية المحتملة لتناول الكاكاو والشوكولاته.

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المصدر : وكالات