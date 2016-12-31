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خرق جديد للمجموعات المسلحة في جوبر واستشهاد عسكري سوري

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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خرق جديد للمجموعات المسلحة في جوبر واستشهاد عسكري سوري

في اليوم الثاني لسريان الهدنة سجل خرق جديد للمجموعات المسلحة في جوبر حيث قامت باستهداف نقاط تمركز الجيش السوري ما ادى لاستشهاد عنصر من الجيش ومدني”.

واستهدف الطيران الحربي السوري أهدافاً لتظيم “داعش” في الشنداخية الجنوبية ومسعدة ومزين البقر في ريف حمص موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم فيما استمرت المعارك بين الجيش وتنظيم “داعش” في عدة محاور من الريف الشرقي لحمص وتابع الجيش استهداف المجموعات المسلحة بقصف صاروخي وجهه نحو مواقعهم في بسيمة بالتزامن مع عدة طلعات لسلاح الجو الحربي والمروحي استهدفت عشرات المواقع للمسلحين في قرى وبلدات عين الفيجة والحسينية في وادى بردى بريف دمشق الغربي بقذائف الهاون والمدفعية محققا اصابات مباشرة في صفوفهم.

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المصدر : وكالات

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