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خروج قطار عن سكّته في نيويورك

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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خروج قطار عن سكّته في نيويورك
أصيب 36 شخصاً بجروح طفيفة الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار انفاق عن سكّتهما قبيل وصولهما الى محطّة في حي هارلم في نيويورك، وفق ما أعلنت فرق الاطفاء.
 
وقال متحدّث باسم فرق الاطفاء لوكالة فرانس برس، إنّ الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط “ايه”، ادى الى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطّتَيْن رقم 135 و 125.
 
واضاف ان الحادث “استدعى نقل 36 شخصاً الى مستشفيات الحي، جميعهم اصاباتهم طفيفة”، موضحاً ان “الامر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف، حتّى تمكّن الجميع من الصعود الى السطح”.
 
ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي ادّى الى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة. وأكّدت شركة “ام تي ايه” المشغّلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك، ان هناك “تحقيقاً جارياً” لجلاء ملابسات الحادث.
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المصدر : NBN

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