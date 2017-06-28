خروج قطار عن سكّته في نيويورك

أصيب 36 شخصاً بجروح طفيفة الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار انفاق عن سكّتهما قبيل وصولهما الى محطّة في حي هارلم في نيويورك، وفق ما أعلنت فرق الاطفاء.



وقال متحدّث باسم فرق الاطفاء لوكالة فرانس برس، إنّ الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط “ايه”، ادى الى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطّتَيْن رقم 135 و 125.



واضاف ان الحادث “استدعى نقل 36 شخصاً الى مستشفيات الحي، جميعهم اصاباتهم طفيفة”، موضحاً ان “الامر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف، حتّى تمكّن الجميع من الصعود الى السطح”.

