خريس: المواطن له حق المشاركة في وضع أسس التشريع والقوانين

رأى النائب علي خريس “ان المواطن له حق المشاركة في وضع أسس التشريع والقوانين، وان يبدي رأيه عبر اللقاءات والندوات السياسية والجلسات العامة، وله حق علينا أيضا مجلس نيابي أن يستعملها في إقرار القوانين التي من شأنها تعزيز الانتماء الوطني والأمن الاجتماعي والإنساني.

وفي كلمة ألقاها في بلدة برج رحال خلال سهرة رمضانية أقامتها كشافة الرسالة الإسلامية شدد على ان “دماء الشهداء الأبرار ستبقى راية وعلم للامة الاسلامية والعربية التي تشهد اليوم تخاذلا أدنى من اتفاقيات وادي عربة وكامب ديفيد، واسألوا هذا التخاذل ينتج منه ربيعا عربيا خليجيا آخر، كما حصل في بداية ما أطلقوا عليه ربيعا للعرب والذي بدأ من تونس”.

وأشار إلى “أهمية ان تعيش الأجيال الصاعدة هذا التاريخ المميز من تاريخ الأمة”.

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المصدر : NBN