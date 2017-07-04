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خضر ترأس اجتماعا لوضع حلول لازدحام السير في بعلبك

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي
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خضر ترأس اجتماعا لوضع حلول لازدحام السير في بعلبك

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا في مكتبه للبحث في حلول لازدحام السير في بعلبك خلال موسم الصيف، والخطة التي ينبغي اعتمادها لتسهيل وصول الزوار والسياح وتنقلهم في المدينة، خصوصا خلال فترة المهرجانات.

حضر اللقاء رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، رئيس بلدية دورس نزيه نجيم، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان ونائبه شفيق شحادة، آمر مفرزة سير بعلبك النقيب محمد رباح.

وجرى البحث في آلية تنظيم الحركة المرورية في مدينة بعلبك ومدخلها الجنوبي عند دوار بلدة دورس.

وتم الاتفاق على النقاط التالية وفق بيان للمجتمعين: “تقوم بلدية بعلبك بتخطيط الطرقات الداخلية، يسمح بركن السيارات في اتجاه واحد في الطرقات الرئيسية، على اصحاب المطاعم في متنزهات رأس العين تأمين خدمة الموقف لزبائنها، تحرير دوار دورس، والاتفاق على استحداث موقف للفانات والسيارات العمومية والتاكسي بالقرب من الطريق العام، والتنسيق مع نقابة الفانات والسائقين العموميين لمعالجة موقف الفانات”.

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المصدر : NBN

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