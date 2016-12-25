خطف عاملة إغاثة أوروبية في مالي

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن في مالي، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، اختطاف عاملة إغاثة تحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية في مدينة جاو شمال البلاد.

وقال المصدر إنه لم يتضح بعد من يقف وراء هذا العمل أو سبب اختطاف عاملة الإغاثة لكن الدولة الصحراوية شهدت في السنوات الأخيرة هجمات من جماعات متشددة مثل تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي لا سيما في الشمال.

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس على دراية بتقارير عن خطف عاملة الإغاثة وأنها تحاول التحقق من المعلومات. وقالت محطة إذاعية محلية في جاو إن عاملة الإغاثة كانت تعمل في منظمة صغيرة لا تهدف للربح تساعد الأطفال الذين يعاون من سوء التغذية. وأضافت المحطة أن العاملة اقتيدت على أيدي مجموعة من الرجال إلى شاحنة قبل أن ينطلقوا بها.

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المصدر : روسيا اليوم