  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

خطف عاملة إغاثة أوروبية في مالي

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
9 Views
خطف عاملة إغاثة أوروبية في مالي

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن في مالي، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، اختطاف عاملة إغاثة تحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية في مدينة جاو شمال البلاد.

وقال المصدر إنه لم يتضح بعد من يقف وراء هذا العمل أو سبب اختطاف عاملة الإغاثة لكن الدولة الصحراوية شهدت في السنوات الأخيرة هجمات من جماعات متشددة مثل تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي لا سيما في الشمال.

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس على دراية بتقارير عن خطف عاملة الإغاثة وأنها تحاول التحقق من المعلومات. وقالت محطة إذاعية محلية في جاو إن عاملة الإغاثة كانت تعمل في منظمة صغيرة لا تهدف للربح تساعد الأطفال الذين يعاون من سوء التغذية. وأضافت المحطة أن العاملة اقتيدت على أيدي مجموعة من الرجال إلى شاحنة قبل أن ينطلقوا بها.

print
المصدر : روسيا اليوم

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class