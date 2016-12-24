  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

خليجي يضطر لحمل أمواله في “شوال” بمطار القاهرة !

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
اترك تعليقا
12 Views
خليجي يضطر لحمل أمواله في “شوال” بمطار القاهرة !

اضطر راكب خليجي وصل مطار القاهرة قادمًا من دبي،، إلى استخدام طريقة غريبة بحفظ أمواله.

وقام الخليجي في قاعة الوصول بمطار القاهرة بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار من أحد المصارف الذي سلمه بدوره ما قيمته 190 ألف جنيه.

وفوجئ الراكب بالمبلغ الكبير الذي تم تحويله، وطالب موظفي البنك بمراجعة المبلغ نظرًا لكثرة الأموال، وتم التأكيد للراكب بأنه لايوجد خطأ وأن هذه الأموال هي قيمة تحويل 10 آلاف دولار، وتم تبليغه أن سعر الدولار وصل إلى 19,35 جنيه. ما جعل الراكب يُضطر لوضع الأموال الكثيرة في “شوال” من القماش كان معه.

وخرج من الدائرة الجمركية بعد الحصول على ما يثبت تحويل الأموال من البنك حتى لا يستوقفه رجال الجمارك، وفقا لما أورده موقع “أخبار 24”.

print
المصدر : “أخبار 24”.

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class