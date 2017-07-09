خليل: نشهد انقلابا لصالح المشروع الذي دافعنا عنه في سوريا

اشار وزير المالية علي حسن خليل في كلمة له خلال الإحتفال الذي اقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى انطون سعادة إلى أننا “لم نستطع ان نسجل في كل حياة سعادة الا النقاط المضيئة التي الهمت هذه الحزب ومازلت تلهمه طريق المقاومة الخالصة للدفاع عن الامة ونسجل له ان استقرأ من وعيه احترام الاديان المختلفة وعدم التصادم معها وهذا ما برز من خلال مؤلفاته”.

وأكد خليل أن “الحزب السوري القومي الاجتماعي هو شريك في المقاومة ضد اسرائيل ومشاريع الفتن والتقسيم التي تعرض لها لبنان فقد دفعنا سويا الاثمان لصد الهجمات عن بلدنا وراية الحزب قد رُسمت لهذه الايام فعندما انتشر الارهاب دارت دماء السوريين القوميين مع اخوانهم المناضيلين في زوبعة ثورية جديدة لتستعيد الارض ناسها”، لافتاً إلى أننا “نشهد في هذه المرحلة انقلاب الامور لصالح المشروع الذي دافعنا عنه في سوريا”.

من جهة اخرى لفت خليل إلى أننا “عملنا سويا مع الحزب القومي على تطوير نظامنا السياسي وعملنا للوصول الى النسبية ولكن للاسف ما حققنا هو خطوة على الطريق وهي لا تعكس قناعتنا لكنها وضعتنا على السكة”.

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المصدر : وكالات