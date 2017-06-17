خمسة أسماء مرشحة لتعويض رحيل رونالدو عن ريال مدريد

استغلت الصحف الإسبانية الأخبار التي تتحدث عن قرب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه ريال مدريد وبدأت تتحدث عن أبرز المرشحين لتعويضه.

وقالت صحيفة ماركا أن هناك خمسة أسماء مرشحة لسد الفراغ الذي سيتركه أفضل لاعب في العالم والذي قد يغادر سفوف الفريق الملكي بعد أزمة الضرائب الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن الأسماء الخمسة يتصدرهم نجم برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا بالإضافة إلى كل من مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان جريزمان ومواطنه الشاب كيليان مبابي لاعب موناكو.

وأضافت الصحيفة المقربة من الميرنجي أن لاعب بايرن ميونخ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس من المرشحين أيضاً.

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المصدر : وكالات