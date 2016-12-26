داخلية السعودية: أكثر من ألفي سعودي موجودين ضمن تنظيمات ارهابية

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن “عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حالياً في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة”، لافتة إلى “التثبت من موقع وجود معظمهم، كما أن هناك 73 سعودياً موقوفين خارج السعودية في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية”.

وشددت الوزارة في بيان على أن “سوريا تصدرت قائمة مناطق الصراع الأعلى في وجود السعوديين فيها، بمعدل تجاوز 70 في المئة من العدد الإجمالي للمقاتلين السعوديين، وتأتي اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة”.

وقدّرت الوزارة “عدد الـ70 في المئة من العناصر السعودية التابعين للتنظيمات الإرهابية الموجودين في مناطق الصراع السورية، بـ1540 سعودياً، فيما بلغ عدد السعوديين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن 147 عنصراً ضمن عناصر التنظيمات الإرهابية، فيما يوجد 31 سعودياً في أفغانستان وباكستان، كما ذيلت القائمة بخمسة عناصر إرهابية موجودين في العراق”، مشيرة إلى “عدم توافر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين”.

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المصدر : NBN