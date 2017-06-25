داعشي يفجر نفسه.. والهدف غير متوقع

نقلت قناة “السومرية” العراقية، الأحد، عن مصدر أمني قوله إن أحد عناصر داعش فجر نفسه وسط عدد من قادة التنظيم الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضح المصدر أن الانتحاري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في تجمع للقيادات في قضاء القائم على الحدود مع سوريا (350 كلم غرب الرمادي عاصمة الأنبار).

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن عددا من قادة التنظيم قتلوا فيما أصيب عدد من عناصره، دون أن يعطي حصيلة محددة أو طريقة حصوله على المعلومات.

وتابع أن “التفجير جاء بعد انكسارهم (داعش) وهزيمتهم ب‍الموصل واقترب عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار”.

ويسيطر تنظيم داعش الإرهابي على جيوب عدة في غربي محافظة الأنبار، وذلك بعد طرده العام الماضي من المدن الرئيسية في المحافظة.

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المصدر : سكاي نيوز