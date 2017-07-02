“داعش” في تلعفر العراقية: 50 جلدة لمن يتحدث عن موت البغدادي

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى لقناة “السومرية” أن تنظيم “داعش” نشر بيانا مقتضبا في ارجاء مدينة تلعفر غرب الموصل حدد عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن موت زعيمه ابو بكر البغدادي بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة احدى المقربين منه الجمعة الماضي.

واشار المصدر الى ان “خطبة ابو قتيبة احد المقربين جدا من البغدادي اول امس الجمعة في احد مساجد تلعفر لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي ما اثار جدلا واسعا”، لافتا الى ان “لجوء داعش للعقوبة تأتي تحسبا من حصول انشقاقات او انهيارات في صفوفه او الاقتتال الداخلي للاستحواذ على المناصب نظرا لوجود اشكالات وخلافات واسعة في هذا الاطار”.

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المصدر : السومرية