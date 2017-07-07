“داعش” يعدم الأمير التاسع لولاية ديالى حرقا

أفاد مصدر محلي عراقي في محافظة كركوك بأن تنظيم “داعش” أعدم الأمير التاسع لولاية ديالى حرقا في قضاء الحويجة، بذريعة “التخاذل” في أداء الواجبات التي يأمر بها التنظيم.

وبحسب السومرية نيوز نقلا عن مصدر أمني، فإن “تنظيم داعش أعدم، صباح اليوم، أمير ولاية ديالى في التنظيم حرقا في أطراف قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك بعد إصدار قرار من قبل ما يعرف بالمحكمة الشرعية لداعش”.

وأضاف المصدر أن داعش أعدم الأمير بسبب اتهامه بالتخاذل في أداء واجباته وعدم تحقيق أي انتصار طيلة الأشهر الماضية، وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي وراء إعدامه هو معارضته لتبوء والي الولاة سوري الجنسية مهمة الإشراف على ولايات داعش ومنها ديالى.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” ما زال يسيطر على قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك منذ صيف عام 2014.

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المصدر : روسيا اليوم