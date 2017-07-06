“داعش” ينفذ اعتقالات بصفوفه بسبب الحديث عن مقتل البغدادي بصلاح الدين

افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين لقناة “السومرية” أن تنظيم “داعش” شن سلسلة اعتقالات في صفوفه شرق المحافظة بسبب حديثهم العلني عن مقتل زعيمه المدعو ابو بكر البغدادي.

واوضح ان “تنظيم داعش شن سلسلة اعتقالات شملت اكثر من 20 من مسلحيه في قرى مكحول شرقي صلاح الدين بسبب حديثهم العلني عن مقتل البغدادي قبل اسابيع في غارة جوية في سوريا”، لافتا الى أن “داعش اصدر قرارا صارما بحظر الحديث عن مقتل البغدادي واعتبر من يروج لها يحاول اثارة فتنة داخلية”، لافتا الى ان “اي حديث في هذا الامر ستؤدي الى اصدار عقوبة 50 جلدة للمخالف”.

واشار الى أن “حظر داعش الحديث عن مقتل البغدادي بدات تثير صفوفه وهذا ما دفعه الى شن اعتقالات”.

وكانت العديد من المصادر ومنها دولية اشارت الى مقتل البغدادي في ضربة جوية في سوريا قبل اسابيع معدودة.

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المصدر : وكالات