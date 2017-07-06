  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

“داعش” ينفذ اعتقالات بصفوفه بسبب الحديث عن مقتل البغدادي بصلاح الدين

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
15 Views
“داعش” ينفذ اعتقالات بصفوفه بسبب الحديث عن مقتل البغدادي بصلاح الدين

افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين لقناة “السومرية” أن تنظيم “داعش” شن سلسلة اعتقالات في صفوفه شرق المحافظة بسبب حديثهم العلني عن مقتل زعيمه المدعو ابو بكر البغدادي.

واوضح ان “تنظيم داعش شن سلسلة اعتقالات شملت اكثر من 20 من مسلحيه في قرى مكحول شرقي صلاح الدين بسبب حديثهم العلني عن مقتل البغدادي قبل اسابيع في غارة جوية في سوريا”، لافتا الى أن “داعش اصدر قرارا صارما بحظر الحديث عن مقتل البغدادي واعتبر من يروج لها يحاول اثارة فتنة داخلية”، لافتا الى ان “اي حديث في هذا الامر ستؤدي الى اصدار عقوبة 50 جلدة للمخالف”.

واشار الى أن “حظر داعش الحديث عن مقتل البغدادي بدات تثير صفوفه وهذا ما دفعه الى شن اعتقالات”.

وكانت العديد من المصادر ومنها دولية اشارت الى مقتل البغدادي في ضربة جوية في سوريا قبل اسابيع معدودة.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class