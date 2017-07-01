“داعش” ينقل معداته ومقراته إلى مدينة البوكمال

كشفت مصارد أهلية في منطقة الميادين بريف دير الزور عن قيام تنظيم “داعش” بنقل معداته الثقيلة والدبابات والمدافع من منطقة الحزام الأخضر التي تقع على أطراف المدينة إلى داخل مدينة البوكمال.

وأكد المصدر لـ”سبوتنيك” أن تنظيم “داعش” نقل دباباته إلى داخل المدينة وقام ببناء السواتر والتحصينات وتجهيز السراديب لمقاتليه كما قام بحفر شارع “بغداد” الرئيسي في المدينة، و تفخيخه ومن ثم وضع الزفت فوقه لتفجيره عند وصول الجيش السوري إلى المدينة.

وأضاف المصدر بأن تنظيم “داعش” قام بالتحصن داخل المدينة بعد التقدم الذي حققه الجيش السوري والقوات الرديفة ووصولهما إلى المحطة الثالثة القريبة من الميادين.

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المصدر : وكالات