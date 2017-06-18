داني ألفيس على بعد خطوة من العودة إلى أحضان غوارديولا

كشفت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي بات قريباً جداً من التعاقد مع داني ألفيس ظهير يوفنتوس الأيمن.

اللاعب البرازيلي بات مستقبله مجهولاً مع فريق تورينو خاصة بعد تعليقه الأخير عن زميله باولو ديبالا الذي حثه فيه على الرحيل، وربما كان لسبب آخر.

وعلى الجانب الآخر تخلص بيب غوارديولا من بكاري سانيا، بابلو زاباليتا وحتى خيسوس نافاس الذين يستطيعون جميعهم شغر المركز الأيمن، لذا صفقة الظهير ووكر لن تكون كافية لتعويض الراحلين.

ولذا تعد صفقة داني ألفيش لمانشستر سيتي منطقية للغاية، وقد نرى حسمها في الأيام القليل المقبلة.

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المصدر : NBN