داني ألفيس يطلب من وكيل أعماله بفسخ العقد مع يوفنتوس

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الثلاثاء أن اللاعب البرازيلي داني ألفيس قريب جداً من الرحيل عن يوفنتوس بعدما طلب من وكيل أعماله بفسخ العقد.

واجتمع وكيل أعمال ألفيس يوم أمس الاثنين مع مسؤولي يوفنتوس من أجل العمل على فسخ العقد والنظر في العروض المقدمة من تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأفادت هذه التقارير أن الإعلان الرسمي عن مستقبل داني ألفيس سيكون قريباً ، فيما أكدت هذه المصادر بأن مستقبله سيكون في مانشستر سيتي مع جوارديولا.

ودخل لاعب برشلونة السابق في مشادات مع مسؤولي يوفنتوس بعد أن نصح المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بالرحيل إلى فريق آخر لكي يواصل تطوره في كرة القدم.

ونشر داني ألفيس على حسابه في انستاجرام قبل ايام صورة لحذاء استخدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 مع برشلونة ـ وهو ما استفز جماهير يوفنتوس.

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المصدر : وكالات