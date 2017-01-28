دراسة: التحدث مع الروبوتات يحسن من حالة البشر العاطفية

خلال السنوات الأخيرة الماضية تم تطوير العديد من أنواع الروبوتات لمساعدة الناس فى أشياء كثيرة، مثل إيصال الأغذية وطى الملابس وإعداد الطعام…

مؤخرا، أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن، وجامعة كورنيل والمركز متعدد المجالات فى هرتسليا، دراسة حديثة لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يكون للروبوتات دور فى إراحة الناس فى أوقات الحاجة العاطفية أم لا، وأجروا اختبارات بين الروبوتات الحديثة والبشر.

وقال الباحثون أنهم استخدموا خوارزميات متطورة مع أنظمة كمبيوتر روبوتية وجعلوها تتحدث مع البشر فى الأمور العاطفية عن طريق الانترنت، والنتيجة كانت أن الأشخاص وقت الاختبار شعروا براحة كبيرة و وصلوا إلى حالة من الرضى النفسي عندما تحدثوا مع الروبوتات.

ووفقا لموقع “ماشابل” الأمريكي، أراد الباحثون من هذه الدراسة معرفة ما إذا كان البشر سوف يغيرون سلوكهم عند التحدث مع الروبوتات فى موضوعات شخصية أم لا، وتوصلوا في النهاية إلى أن الروبوتات يمكن أن تصبح مصدر للعزاء فى المستقبل.

print

المصدر : وكالات