دراسة دستورية حول حق مجلس النواب بتحديد جدول أعماله في الدورات الاستثنائية

بقلم ـ المحامي سامي علوية

اعتمد الدستور اللبناني منذ اقراره سنة 1926 مبدأ دورات الإنعقاد، فقد أشارت المادة 32 منه على أن المجلس يجتمع في عقدين عاديين. “فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة”·

وللمجلس النيابي أن يمارس كل صلاحياته في الدورات العادية التي تفتتح حكما في المواعيد التي حددها الدستور دون حاجة لتدخل من السلطة الاجرائية.

وبالنظر الى ان مجموع الدورات العادية في السنة الواحدة لا يزيد عن خمسة أشهر و ضرورة اجتماع المجلس لاتخاذ التدابير المناسبة أو حتى ضمن الظروف الطبيعية لمواجهة ظروف معينة يفرض انعقده لاستكمال عمله لاقرار القوانين المناسبة. فقد أعطت المادة 33 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة الحق بدعوة “مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها·

وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”·

ويثور التساؤل حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فهل ان مجلس النواب في الدوارت الاستثنائية مطلق الصلاحية لجهة تحديد جدول الأعمال كما في الدورات العادية؟

تجيب عن هذا التساؤل محاضر مجلس النواب والسوابق البرلمانية، فقد جرت العادة في ظل الجمهورية الثالثة في فرنسا أن يتمتع البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بحرية تحديد جدول أعماله بعد فتح الدورة الاستثنائية.

وفي لبنان مع ان المادة 33 تنص بشكل صريح على أن العقود الاستثنائية تتم دعوتها بمرسوم ” يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها”.

نلاحظ انه قد صدر أول مرسوم في تاريخ الجمهورية اللبنانية بدعوة مجلسي الشيوخ والنواب إلى عقد استثنائي في 7 حزيران 1926 وقد حمل الرقم 13 بحيث تم تحديد المسائل التي ستعرض في الدورة المذكورة بشكل حصري.

وبالفعل قام المجلس في جلسة 15 تموز بمناقشة مشروع قانون غير وارد في مرسوم فتح الدورة.

كما ان مجلس النواب بعد الإستقلال اعتبر أن مجرد فتح الدورة الاستثنائية يطلق يد المجلس في تحديد جدول أعماله. ولكن درجت الحكومات قبل اتفاق الطائف على تضمين برنامج الجلسة في مرسوم الدعوة بندا أخيرا يصاغ على الشكل التالي: “سائر مشاريع القوانين والإقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة”.

وقد اعترض النواب في أكثر من مناسبة على ذلك. إذ قال الرئيس حسين الحسيني في جلسة 25 أب 1997 معترضا: “هذا الموضوع قديم وليس جديدا، (…) ولكن المجلس دأب منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم على تسجيل اعتراضه ولم يأخذ بما تضمنه المرسوم من عبارات. لذلك إما أن تفتح الدورة، وإما أن لا تفتح. وعندما تفتح الدورة يصبح المجلس سيد نفسه، وليس هناك من ضرورة للنظر بما هو من قبيل اللغو الذي لا يعتد به”.

وكذلك على سبيل المثال بتاريخ 1993/12/31 انتهى العقد النيـابي العادي الثاني ولم يكـن بعد قد باشرت الهيئة العامة بدراسة موازنة 1994 (المادة 32 من الدستور).

فدعا فخامة رئيس الجمهوريـة بالاتفاق مـع رئيس الحكومـة المجلـس إلـى عقد اجتمـاع استثنائي حدد تاريخ افتتاحه في 5 كانون الثاني 1994 وتـاريخ اختتامـه فـي 1994/3/31 (المادة 33 من الدستور)، وهذا ما اكدته المـادة 128 من النظام الداخلي التي تنص على انه إذا لم ينته المجلس من درس واقـرار الموازنـة بنهايـة دورة تشـرين الاول يدعـو رئيـس الجمهوريـة المجلـس فـورا لـدورة اسـتثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كـانون الثاني، وقد حدد مرسـوم فتـح العقد الاستثنائي برنامجه على الوجه التالي:

– مشروع موازنة 1994.

– مشاريع القوانين المحالـة إلـى مجلـس النواب والتي ستحال إليه.

– سـائر مشـاريع القوانيـن والاقتراحـات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها علـى المجلس بعد درسها من اللجـان النيابيـة المختصة.

الا ان مجلس النواب شرَّع بمناقشة سياسة الحكومة، التي لم تكن واردة في مرسوم الدعوة الى الدورة الاستثنائية، ما يؤكد على التفسير الذي يعتبر ان اي تحديد لجدول الاعمال ليس سوى من قبيل اللغو الذي لا يقيد مجلس النواب.

وكذلك بدءا من المرسوم 3091 الصادر في 31 أيار 2000، تمّ حذف هذه العبارة إذ أصبح البند الأخير من برنامج العقد الاستثنائي على الشكل التالي فقط: “سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس” مطلقا بذلك حرية المجلس بتحديد جدول أعماله.

وبالتالي حتى لو أقدم رئيس الجمهورية على دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي مع برنامج محصور دون إدراج البند المعتاد بتمكين المجلس من مناقشة “سائر المشاريع والقوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها”. فإن مجلس النواب يحتفظ بقدرته على التحكم المطلق بجدول أعماله.

print

المصدر : NBN