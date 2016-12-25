دراكسلر يتعاقد مع باريس سان جيرمان

وافق لاعب فولفسبورغ والمنتخب الألماني، يوليان دراكسلر، على الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد تفيد تقارير بأن قيمته بلغت 42 مليون يورو.

ووقع دراكسلر على عقد لأربع سنوات مع بطل الدوري الفرنسي الأول، ولم يفصح الفريقان عن تفاصيل العقد المالية بشكل رسمي.

وقال مدرب فولفسبورغ، فاليريان إسماعيل، عن دراكسلر إنه “لاعب متميز، أتمنى أن يمنح انتقاله إلى فرنسا فرصة للتألق مجددا”.

وانضم دراكسلر إلى فولفسبورغ قادما من شالكه في آب 2015، لتعويض البلجيكي، كيفن دوبروين، ولكنه لم يضمن مكانا أساسيا في الفريق.

فقد سجل 5 أهداف في 34 مباراة لعبها مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، وسجل 3 أهداف للمنتخب الالماني في 27 مباراة.

print

المصدر : بي بي سي